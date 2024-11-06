Китайская госкомпания Sinosure начала отказываться страховать экспорт в Россию

Китайская госкомпания Sinosure, страхующая экспортные поставки от риска неплатежей, начала отказываться от сотрудничества с российскими предпринимателями. Об этом пишет издание "Ведомости".

По их словам, когда зарубежный импортер договаривается с китайским поставщиком об отсрочке платежа, тот обращается к Sinosure за страховкой поставки. Страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (например, у банка), и тот присваивает ей кредитный рейтинг.

После этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки - обычно до 90-95%, сроку отсрочки - 90-120 дней - и за процент оформляет страховку. Импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар. Оставшуюся часть средств импортер должен заплатить после получения товара и до истечения срока отсрочки. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию.

Как утверждают собеседники "Ведомостей", в последнее время у российского бизнеса возникли сложности в работе с Sinosure. Один из китайских поставщиков сообщил российскому импортеру, что госкомпания, ссылаясь на внутреннюю политику, отказывается страховать их сделку из-за характера экспортируемого товара. При этом речь шла о несанкционированной химической продукции, а страховщик не обнулил лимит импортера, из чего следовало, что компания может и дальше работать с Sinosure.

Другой российский предприниматель сообщил "Ведомостям" о нескольких случаях обнуления лимита для компаний из России. По меньшей мере трое поставщиков в последнее время сообщили еще одному собеседнику издания, что его компания попала в черный список Sinosure. Узнать причины попадания в стоп-лист ему пока не удалось.

Один из источников "Ведомостей" отмечает, что при взаимодействии с российскими лицами Sinosure стала действовать по аналогии с китайскими банками и отказывается страховать экспорт товаров, перечень которых совпадает с черным списком крупного госбанка - Bank of China.

Сокращение страхования из-за Sinosure особенно заметно в таких отраслях, как энергетика, машиностроение и химия, где российские компании традиционно были активными игроками, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его словам, причины этого - комплексные: помимо рисков вторичных санкций и сложностей с платежами, играют свою роль и риски для репутации Sinosure на международном рынке.