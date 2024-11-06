Объем заказов промпредприятий Германии в сентябре вырос на 4,2%

Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре 2024 года по сравнению с августом вырос на 4,2%. Об этом сообщило статистическое управление страны Destatis.

Рост в сентябре был прежде всего обусловлен значительным увеличением объема заказов в сегменте транспорта без учета автомобилей, который включает производство самолетов, морских судов, поездов и военного транспорта.

Заказы на средства производства в сентябре повысились на 8,3%, на потребительские товары - на 3,8%. Заказы на промежуточные товары снизились на 2,4%.

Зарубежные заказы выросли на 4,4%, в том числе из стран еврозоны - на 14,6%, при этом заказы из других государств сократились на 1,6%. Объем внутренних заказов увеличился на 3,7%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в сентябре был на 1% выше показателя за тот же месяц 2023 года.