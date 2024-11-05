Армения ищет альтернативу российской пшенице

Армения ведет переговоры с несколькими странами о диверсификации импорта пшеницы. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания 5 ноября при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год

"Мы рассматриваем альтернативные источники импорта. Это нормальный, логический процесс, не направленный против какой-либо страны. Если бы мы импортировали 99% пшеницы, например, из Румынии, я бы вел переговоры с Россией об импорте", - пояснил Папоян, которого цитируют медиа.

По его словам, выращивание пшеницы в Армении экономически невыгодно. С одного гектара фермеры получают продукцию стоимостью около $1031 при затратах в $1082.

"Чтобы производство было рентабельным, необходимо субсидировать около $206 на гектар", - отметил министр.

Папоян также отметил, что мировые цены на пшеницу существенно снизились, что делает ее производство внутри страны еще менее привлекательным с экономической точки зрения.

В 2023 году Армения произвела 130 тысяч тонн пшеницы, при этом импортировала 450 тысяч тонн, преимущественно из России.

Несмотря на экономическую нецелесообразность, министр подчеркнул важность стимулирования выращивания пшеницы даже с отрицательной рентабельностью на необрабатываемых землях для обеспечения продовольственной безопасности страны.