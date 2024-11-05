Кремль отказался признать Санду президентом Молдовы

Майя Санду не может считаться президентом страны. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, комментируя недавние президентские выборы в Молдове.

Песков заявил, что выборы в Молдове "не были ни честными, ни справедливыми, зато были полны манипуляций".

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", – сказал Песков, которого цитирует газета "Коммерсант".

По его словам, российская сторона может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, голосовавших на территории РФ.

Песков заявил, что из-за того, что молдаванам в РФ "не было предоставлено возможности использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно". Напомним, молдавские власти открыли в России всего два участка – и оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тысяч возможных.

Песков также заявил, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдовы.