Власти Беларуси не теряют надежды получить от РФ 1,5 млрд рублей на импортозамещение

Власти Беларуси рассчитывают в 2024-2025 годах привлечь от России 1,5 млрд рублей кредита на импортозамещение. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

"С российскими партнерами мы продолжаем те проекты, которые уже начаты. Основной посыл - интеграционные проекты на сумму около 1,5 млрд рублей на целый ряд проектов по импортозамещению. Около 300 млн рублей из них мы уже привлекли", - сказал Селиверстов, видеофрагмент с которым разместила пресс-служба Минфина.

Он пояснил, что кредитные ресурсы ожидаются не единовременно, а по мере подготовки и согласования конкретных импортозамещающих проектов.

"Понятно, что привлечение идет не просто так: выделили деньги и они тут лежат. Нет, для этого формируются соответствующие заявки на базе конкретных договоров", - сказал он.

Ранее Селиверстов говорил, что Минск планирует привлечь кредит РФ для покрытия части дефицита республиканского бюджета на 2025 год.

"Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется в сумме около 4,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд, или 1,6% прогнозного ВВП). Практически миллиард рублей из 4,5 миллиарда - это будет внешнее привлечение. Часть этих средств будет привлечена из РФ в виде кредита", - сообщал министр.