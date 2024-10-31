В Казахстане появятся «добровольцы» для обороны в военное время

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана приняли законопроект, который позволяет гражданам стать добровольцами в армии в период мобилизации, военного положения, а также в военное время, передает Tengrinews.kz.

Документ, в частности, вводит в законодательство понятие «доброволец». «Формирования самообороны, куда будут включены добровольцы, будут сформированы на базе местных органов военного управления и будут напрямую им подчиняться. В мирное время в ходе подготовки уже сейчас заложен ряд мероприятий — подготовка в том числе и добровольцев», - сообщил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов в Мажилисе.

По его словам, если добровольцы будут выполнять боевые задачи, руководить ими будут органы военного управления. Если они будут заниматься «обеспечением» в тылу, то будут подчинены местным исполнительным органам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане может появиться новый вид воинской службы — служба в резерве. На нее будут принимать добровольно граждан РК с 18 до 50 лет (это касается солдатского и сержантского составов), и до 60 лет в офицерский состав. В резерв будут попадать только те, кто прошел медицинскую комиссию и специальную проверку. Предполагается, что это будут люди, которые уже прошли срочную службу или краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучались на военных кафедрах при вузах.

Резервистов будут готовить в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Служить они будут только на территории своей области.

Минобороны Казахстана начало предлагать изменения в концепцию несения службы на фоне событий в Украине. Еще несколько лет назад в ведомстве отметили, что современные вооруженные конфликты выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией вооруженных сил, подготовкой и наличием военно-обученного резерва, а также своевременным прибытием военнослужащих из запаса для восполнения потерь или ротации личного состава.