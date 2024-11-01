В Казахстане отвергли обвинения Россельхознадзора в мошенничестве

Минсельхоз Казахстана отверг обвинения Россельхознадзора в махинациях с фитосанитарными сертификатами. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

В нем указано, что Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза не применял незаконных схем при экспорте растениеводческой продукции по территории ЕАЭС.

При этом в ведомстве признали, что «есть проблема с недобросовестными казахстанскими компаниями, которые оформляют подкарантинную продукцию на «подставные» компании при получении фитосанитарных сертификатов».

«Вопрос существования «подставных» компаний актуален не только для России, но и для Казахстана, так как в нашу страну также ввозится продукция со стороны государств — членов ЕАЭС в адрес получателей, которые не в курсе о том, что идет импорт в их адрес», - подчеркивается в заявлении.

Найти решение этой проблемы на уровне законодательства Казахстана «не представляется возможным», отметили в Минсельхозе, добавив, что его необходимо решать на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На днях Россельхознадзор заявил, что растениеводческая и плодоовощная продукция ввозилась из Казахстана в РФ по поддельным фитосанитарным сертификатам, которые оформляли на российские компании, причем сами предприниматели даже не знали, что стали импортерами. Ответственность за происходящее российское ведомство возложило на Комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана.

Заявление прозвучало на фоне вводимых в РФ ограничений на казахстанскую продукцию. В октябре был запрещен ввоз пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, семян льна из Казахстана. Под ограничения попали также томаты, перцы, семена подсолнечника для посева из третьих стран, дыни казахстанского производства. Позднее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана. Отмечалось, что большую часть этой продукции республика реэкспортирует из «недружественных» России стран, в числе которых Нидерланды, Польша, Бельгия.