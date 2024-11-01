Министерство иностранных дел (МИД) Украины призывает правительство Грузии не идти по пути Беларуси.

«Украина внимательно следила за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября 2024 года. Мы поддерживаем выводы международной миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала множество нарушений. Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к СМИ – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнились эти выборы. Неудивительно, что результаты этих выборов были хорошо восприняты в России, ведь такие методы воздействия на результаты волеизъявления характерны именно для российского режима», - говорится в заявлении МИД Украины относительно результатов парламентских выборов в Грузии.

В нем отмечается, что они несовместимы с объявленным властями Грузии путем к ЕС и НАТО.

«Чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса, необходимо расследовать факты, установленные международными наблюдателями. Мы призываем правительство Грузии не идти по пути Беларуси», - отмечается в заявлении.