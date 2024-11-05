В ЕС начали расследование схемы перемаркировки в Турции подсанкционной нефти РФ

Бюро Европейского Союза по борьбе с мошенничеством OLAF начало расследование лазейки, которая позволяет таким странам, как Турция, экспортировать подсанкционную российскую нефть в ЕС под другой маркой. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.

Расследование началось после того, как Politico обнаружило, что миллионы баррелей московского топлива, вероятно, попадают в ЕС после ребрендинга в Турции, несмотря на запрет на такой российский импорт.

Такая схема стала возможной благодаря обходному пути в санкциях Брюсселя, который позволяет ввозить в ЕС "смешанное" топливо, если оно маркируется как нерусское.

Лазейка принесла Москве до €3 млд только из трех турецких портов за 12 месяцев после того, как ЕС ввел санкции против импорта российской нефти в феврале 2023 года.

Эта практика демонстрирует креативные способы, которыми Россия обходит санкции ЕС и защищает свою торговлю ископаемым топливом, что составляет почти половину доходов Кремля.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил новые санкции, направленные против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

В июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

Между тем совместное расследование Politico и некоммерческой журналистской группы SourceMaterial выявило по меньшей мере девять случаев, когда суда "теневого флота" РФ оставляли разливы нефти в мировых водах.