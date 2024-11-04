РФ попросила ЕЭК установить тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла

РФ попросила Евразийскую экономическую комиссию установить тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла.

Как сообщается на сайте ЕЭК, РФ обратилась с предложением предоставить тарифную льготу на ввоз в Россию сливочного масла в объеме до 30 тысяч тонн.

«В Евразийскую экономическую комиссию поступило инициативное предложение Российской Федерации о предоставлении на шесть месяцев тарифной льготы в отношении масла сливочного, ввозимого в РФ в объеме не более 30 тысяч тонн», - говорится в сообщении.

Предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимый продовольственный товар и недопущение его дефицита на внутреннем рынке.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%, но не менее €0,22 за килограмм.

По данным Росстата, с начала года цены на сливочное масло в России выросли более чем на четверть — на 25,7%. За неделю, с 22 по 28 октября, рост составил 1,9%.

Беларусь, крупнейший поставщик сливочного масла в Россию, в этом году увеличила экспорт на 9% до 110 тыс. тонн.