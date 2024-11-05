Беларусь и РФ с 1 марта таки должны перейти на "домашние" тарифы на сотовую связь

Сотовые операторы России и Беларуси с 1 марта 2025 года должны обеспечить тарификацию звонков и интернет-трафика в рамках Союзного государства (СГ) на сопоставимом с "домашней" сетью уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание Совета министров СГ.

"Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для "домашней" сети", - сказал Мишустин, которого цитируют медиа.

Он отметил, что вопрос "совершенствования предоставления услуг мобильной связи" будет обсуждаться на заседании Совмина во вторник.