В Китае количество зарядных колонок для электромобилей за год увеличилось почти на 50%

Количество зарядных колонок для электромобилей в Китае на конец сентября 2024 года достигло 11,43 млн, что на 49,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Государственным управлением по делам энергетики КНР.

По данным ведомства, около 3,33 млн зарядных колонок являются общественными, а 8,1 млн принадлежат частным лицам, пишет Синьхуа.

В настоящее время в стране зарегистрировано 28,09 млн транспортных средств на новых источниках энергии. Таким образом, на каждые 2,46 автомобиля такого типа приходится одна зарядная колонка.

За девять месяцев 2024 года чистый прирост количества зарядных колонок в стране составил 2,84 млн, а объем полученной от зарядных колонок электроэнергии достиг 66,67 млрд кВт-ч, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении.

Растущая сеть зарядных станций обслуживает все больше автомагистралей в стране. В то же время увеличивается количество зарядных колонок в уездах и поселках: на конец сентября их число там достигло 417 тыс.