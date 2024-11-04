Последнее обновление: 04.11.2024 18:13

Китай пересмотрел план рефинансирования скрытого долга местных органов власти

Высший законодательный орган Китая наконец рассмотрел предложение о переносе некоторых внебалансовых долгов местных органов власти на их официальные счета. Об этом сообщает Bloomberg.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей провел заседание, на котором обсудил план повышения предельного уровня долга местных органов власти для погашения их скрытых долгов.

Китай рассматривал возможность разрешить местным властям выпустить облигации на сумму до 6 трлн юаней ($0,43 трлн) до 2027 года для рефинансирования своего скрытого долга или заимствований, взятых компаниями, связанными с региональными органами власти.

Такой шаг уменьшил бы стоимость заимствований и позволил бы местным властям больше сосредоточиться на стимулировании роста.

По оценкам Международного валютного фонда, по состоянию на 2023 год эти субъекты имели более 60 трлн юаней ($4,3 трлн



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