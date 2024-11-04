Jaguar Land Rover продал российские активы

Российское представительство британского автоконцерна ООО "Ягуар Ленд Ровер" приобрела группа местных топ-менеджеров РФ. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц РФ.

Владельцем 100% акций представительства стало ООО "ВСКД Моторс", зарегистрированное в Москве в конце 2022 года.

"Ягуар Ленд Ровер" был основан в Москве в 2008 году. В начале 2022 года на фоне войны РФ в Украине Jaguar Land Rover прекратил поставки в Россию, выручка компании упала с 7,5 млрд до 1,5 млрд рублей в 2023 году.

Чистый убыток "Ягуар Ленд Ровер" в 2022 году превысил 1 млрд рублей, в 2023 году - составил 560 млн рублей, писал Интерфакс.

Британский Jaguar Land Rover принадлежит индийской Tata Group.