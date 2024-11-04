S&P значительно повысило кредитный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Турции с B+ до BB-. Об этом сообщил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Таким образом, Турция стала единственной страной в мире, чей рейтинг был повышен сразу на две ступени всеми тремя ведущими агентствами (S&P, Moody's и Fitch) в течение этого года.

По его словам, ключевыми факторами, повлиявшими на решение S&P, стали: восстановление баланса в экономике; снижение дефицита текущего счета и потребности во внешнем финансировании; стабилизация турецкой лиры; укрепление валютных резервов; устойчивый процесс дезинфляции.

"Позитивные сдвиги, достигнутые благодаря экономической программе правительства, также снизили страновые риски Турции и значительно удешевили стоимость внешних заимствований. Рыночные индикаторы, которые сигнализируют о возможности еще более высокого рейтинга в будущем, указывают на то, что позитивная динамика продолжится и в предстоящий период", - написал чиновник.