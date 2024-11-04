ЕАБР отмечает сохранение роста кредитования населения Беларуси

В Беларуси сохраняется рост кредитования. Это отмечает Евразийский банк развития (ЕАБР) в еженедельном макрообзоре.

В частности, кредитный портфель банков вырос на 0,8% м/м в сентябре после 0,5% м/м в августе. Рост формируется преимущественно за счет расширения кредитования физических лиц – более 75% прироста кредитного портфеля. Кредиты юрлицам выросли на 0,3% м/м в сентябре после снижения на 0,2% м/м в августе.

«При этом увеличение доходов населения и стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля: доля необслуживаемых кредитов в портфеле банков сократилась до 3% в сентябре по сравнению с 5% на начало года», - говорится в сообщении.