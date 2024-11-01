Годовая инфляция в Казахстане по итогам октября ускорилась до 8,5%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам октября 2024 года составила 8,5%, в октябре – 0,9%, сообщает Kapital.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Годовая инфляция по итогам сентября 2024 года составила 8,3%, за месяц – 0,4%.

Цены на платные услуги за год выросли на 14,3%, непродовольственные товары – на 7,8%, продовольственные товары – на 4,9%.

По сравнению с октябрем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, водоотведение – на 26,9%, электроэнергию – на 22,9%, горячую воду – на 18,1%, вывоз мусора – на 16,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 11,6%.

Оплата за аренду жилья повысилась на 9,9%. Цены на услуги связи увеличились на 17,4%, организации комплексного отдыха – на 16,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%, ритуальные услуги – на 11,6%, здравоохранения – на 11,4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 10,8%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 10,7%, общественного питания – на 8,8%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,7%, воздушным пассажирским транспортом – на 16,4%, городским автобусом – на 11,8%, в такси – на 10,6%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,1%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 35,3%, фармацевтическую продукцию – на 11%, одежду и обувь – на 10,6%, мебель и предметы домашнего обихода – на 9,8%, товары личного пользования – на 7,3%, строительные материалы – на 6,3%. Дрова подорожали на 14,8%, сжиженный газ в баллонах – на 9%, уголь каменный – на 8,5%.

Повышение цен отмечено на огурцы на 27,6%, помидоры – на 27%, табачные изделия – на 15,8%, минеральную и питьевую воду – на 14,1%, картофель – на 13,9%, кондитерские изделия – на 12,6%, прохладительные напитки – на 11,4%, фруктовые и овощные соки – на 10,4%, яйца – на 9,4%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,9%, капусту белокочанную – на 20,8%, морковь – на 16,2%, масло подсолнечное – на 9,2%.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, а их вклад в инфляцию составил 2,1%. В октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года электроэнергия стала выше на 22,9% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5%. Холодная вода подорожала на 60,3%, отопление центральное – на 33,6%, аренда жилья – на 9,9% и внесли вклад в годовую инфляцию по 0,3%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7%) – в 0,2%.

За месяц уровень цен платных услуг вырос на 1,4%, непродовольственных товаров – на 1%, продовольственных товаров – на 0,4.