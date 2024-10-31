Швеция отменяет налог на пластиковые пакеты

С 1 ноября 2024 года в Швеции прекращают взимать налог на пластиковые пакеты, который действовал четыре года и помог уменьшить их использование в стране. Об этом говорится в публикации The Guardian.

Налог на пластиковые пакеты в размере 3 кроны в Швеции ввели в мае 2020 года в соответствии с директивой Европейского Союза, которая обязывала государства-члены сократить использование пластика.

В прошлом году правоцентристское коалиционное правительство Швеции при поддержке ультраправых "Шведских демократов" объявило об отмене налога. Этот шаг объяснили тем, что потребление полиэтилена уже и так ниже целевого показателя ЕС.

По официальным данным, в 2019 году – до введения налога – жители Швеции использовали в среднем 74 полиэтиленовых пакета на человека ежегодно. В 2023 году этот показатель упал до 17.

В то же время отмену налога в Швеции раскритиковало правительственное агентство по охране окружающей среды. Там утверждают, что налог все еще нужен для закрепления новых моделей поведения.

"Мы не знаем, что будет дальше. Целевой показатель потребления в 40 пакетов на человека все еще существует с 2025 года и, если мы не достигнем его, ЕС оштрафует нас", – прокомментировала Оса Стенмарк, представительница Шведского агентства по охране окружающей среды.

Швеция непосредственно причастна к появлению пластиковых пакетов: это изобретение запатентовала шведская компания Celloplast в 1965 году.

В то же время страна и раньше была лидером по сокращению использования пластика. К примеру, крупные шведские супермаркеты уже давно берут плату за пакеты, поощряя людей приносить свои собственные сумки.

В этом году, как сообщалось, переговорщики от Совета ЕС и Европарламента согласовали позиции относительно будущего законопроекта, целью которого будет сокращение количества пластикового мусора.