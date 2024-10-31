Крупнейшие IT-компании Украины получили $2,5 млрд дохода за год

Тридцать крупнейших IT-компаний Украины получили $2,5 млрд дохода в 2023 году из которых пополнили госбюджет на $53 млн, уплатив налог на прибыль. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга BRDO "Обзор топ-30 украинских IT-компаний".

Половина компаний рейтинга (15 из 30) заработали за 2023 год меньше, чем за 2022 год. Это объясняется перераспределением бизнеса между юридическими лицами одной группы, переносом бизнеса в другие юрисдикции, оттоком квалифицированных кадров за границу и общим уменьшением деловой активности из-за войны, указывают авторы исследования.

Совокупный доход топ-30 IT-компаний соответствует более 40% всех доходов IТ-рынка Украины.

Лидерами рынка по чистому доходу остаются глобальные сервисные компании, такие как EPAM, GlobalLogic и Luxoft. Крупнейшей продуктовой компанией на рынке стала Финтех Бенд, получающая доходы от развития банковского сервиса monobank.

Существенное влияние на топ-30 (и, вероятно, на весь рынок IТ) оказывает особый правовой режим Дия.City, говорится в исследовании.

Наличие льготных условий трудоустройства в штат для компаний-резидентов Дия.City стимулирует некоторые компании к созданию новых юридических лиц-резидентов и переводу части работников к ним в найм.

Дия.City также позволяет резидентам стать плательщиками налога на прибыль на особых условиях, оплачивая 9% с определенных операций (выплата дивидендов, продажа корпоративных прав, роялти, финансовая помощь, прочие расходы). Пять компаний из топ-30 воспользовались этой возможностью, снизив эффективную ставку налогообложения до уровня ниже 1%.

В 2023 году рейтинг пополнился новыми игроками. Среди них – Modus X, (in-house разработчик группы компаний CKM), системный интегратор Seeton, сервис доступа к азартным онлайн-играм Favbet Tech и компании группы SoftServe. Потеряли позиции в топ-30 из-за уменьшения доходов VISA, Metinvest Digital, украинское подразделение Snap Inc. и разработчики видеоигр Wargaming и Ubisoft.

Данные финансовой отчетности юридических лиц IТ-компаний обнародованы Государственной службой статистики Украины и предоставлены для анализа YouControl.