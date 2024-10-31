Airbus в III квартале увеличил чистую прибыль на 22%

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE увеличила чистую прибыль в III квартале на 22%, выручку - на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила €983 млн по сравнению с €806 млн за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная EBIT - ключевой показатель деятельности компании - подскочила на 39% до €1,41 млрд.

Квартальная выручка Airbus повысилась до €15,69 млрд с €14,9 млрд годом ранее.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов увеличилась на 5% до €11,66 млрд, в подразделении по выпуску вертолетов - на 15% до €1,68 млрд. Доход компании в оборонно-космическом сегменте повысился на 6% до €2,62 млрд.

С начала текущего года Airbus поставила 497 коммерческих самолета по сравнению с 488 самолетами годом ранее. Компания по-прежнему рассчитывает поставить клиентам 770 самолетов в этом году, несмотря на проблемы у ее поставщиков.

Airbus также подтвердила прогноз скорректированной EBIT на этот год на уровне €5,5 млрд.