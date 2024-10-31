Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует сохранение в 2025 году высокой прибыльности банков Казахстана.

«Высокая прибыльность банковского сектора Казахстана, вероятно, сохранится в 2025 году благодаря постоянному фокусу на высокодоходное розничное кредитование и высокие процентные ставки», - говорится в пресс-релизе агентства.

В Fitch ожидают, что ключевые показатели эффективности останутся высокими. Потенциальное повышение налогов на банковские операции вряд ли окажет существенное кредитное влияние на сектор, говорится в информации.

Банки снова сообщили о высокой прибыльности в этом году: средняя рентабельность собственного капитала (ROE) составила 34% за 9 месяцев 2024 года (в годовом исчислении), что соответствует уровням 2022–2023 годов, следует из данных агентства.

«Банки по-прежнему извлекают выгоду из высоких рыночных процентных ставок, несмотря на совокупное снижение базовой ставки Национального банка Республики Казахстан (НБРК) на 150 базисных пунктов в этом году», – говорится в сообщении.

По базовому сценарию, чистая прибыль банков Казахстана может немного снизиться по сравнению с уровнями 2023-2024 годов из-за более высоких затрат на риски. При этом качество активов банков ухудшается за счет необеспеченного потребительского кредитования.

«Мы рассматриваем это как высокорисковый сегмент в Казахстане из-за быстрого роста кредитования в 2021-2022 годах в сочетании с высокими процентными ставками и короткими сроками, которые увеличивают долговую нагрузку для заемщиков», – считают в Fitch.

Недавние меры, предпринятые Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, направленные на борьбу с ростом потребительского кредитования, могут снизить аппетит банков к розничному кредитованию. В этой связи в Fitch ожидают, что средняя по сектору стоимость риска стабилизируется на уровне около 2% в 2025 году.

«Возможные изменения в налогообложении также могут негативно повлиять на деятельность банков, но мы ожидаем, что влияние будет ограниченным…Тем не менее, мы полагаем, что казахстанские банки смогут переложить возросшие налоговые издержки на своих клиентов за счет более высоких комиссий», – уверены в агентстве.

Рейтинг операционной среды для банковского сектора Казахстана, присвоенный агентством Fitch, составляет bb+, прогноз – стабильный. Это является самым высоким показателем среди банковских секторов стран СНГ+, рейтингуемых Fitch, напомнили в агентстве.