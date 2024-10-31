Последнее обновление: 31.10.2024 15:26

Экономика Чехии в III квартале выросла на 1,3%

Рост чешской экономики в III квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,3%. Это следует из предварительной оценки Чешского статистического управления.

В квартальном сравнении ВВП Чехии подрос на 0,3%.

На квартальный рост ВВП положительно повлиял рост внутреннего спроса, в то время как внешний спрос стагнировал. Росту экономики в годовом сравнении способствовали повышение потребительских расходов домохозяйств, которые, по данным Чешского статистического управления, непрерывно росли с начала года.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование