Экономика Чехии в III квартале выросла на 1,3%

Рост чешской экономики в III квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,3%. Это следует из предварительной оценки Чешского статистического управления.

В квартальном сравнении ВВП Чехии подрос на 0,3%.

На квартальный рост ВВП положительно повлиял рост внутреннего спроса, в то время как внешний спрос стагнировал. Росту экономики в годовом сравнении способствовали повышение потребительских расходов домохозяйств, которые, по данным Чешского статистического управления, непрерывно росли с начала года.