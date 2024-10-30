С 1 января 2025 года в Беларуси изменится размер базовой ставки

С 1 января 2025 г. в Беларуси изменится размер базовой ставки. Соответствующее постановление 30 октября 2024 г. подписал премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, с нового года размер базовой ставки составит 270 рублей (на сегодня - 253 рубля).

Базовая ставка представляет собой основной элемент тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.