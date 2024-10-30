Армения приступает к переговорам с ЕС по либерализации визового режима

В правительстве Армении под председательством вице-премьера Мгера Григоряна 29 октября состоялось первое заседание рабочей группы по координации действий и обязательств в рамках либерализации визового режима с Европейским Союзом.

Заседание было посвящено обсуждению ключевых мероприятий, которые Армения должна реализовать для упрощения визового режима с ЕС. По поручению вице-премьера были уточнены функции ведомств, входящих в рабочую группу, и подчеркнута важность переговоров с ЕС, которые начнутся в ноябре 2024 года.

Основная цель этих переговоров - определить и разработать рамки программы действий по либерализации визового режима, которая будет предоставлена Армении со стороны ЕС, пишут местные медиа.

В состав рабочей группы вошли представители исполнительной и законодательной власти. Группа будет действовать при межведомственной комиссии, обеспечивающей реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Разрабатываемая программа действий станет отдельным пакетом реформ, предусмотренных соглашением, и будет рассматриваться в первую очередь как стратегическая повестка модернизации в сферах миграции, внутренней безопасности и управления границами.