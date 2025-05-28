Экс-президента Албании обвинили в коррупции и отмывании денег

Специальная структура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Албании (SPAK) официально объявила обвинения бывшему президенту Илире Мете, задержанному в прошлом году. Об этом сообщает АР.

Албанские прокуроры во вторник передали Мети 192-страничный обвинительный акт, в котором ему инкриминируют коррупцию, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и сокрытие имущества от властей.

Также аналогичные обвинения выдвинули бывшей жене Мети – Монике Кримади, которая сейчас является депутатом парламента Албании, а еще двух фигурантов расследования обвиняют в отмывании денег и коррупции.

Как утверждает SPAK, экс-президент Албании на посту министра экономики, торговли и энергетики злоупотреблял властью, чтобы влиять на различные предприятия, в которых он и Кримади заработали значительные суммы денег.

Мета также не отчитался о примерно 460 тысячах долларов, которые он потратил на лоббирование в США.

В случае доказательства вины бывшему президенту Албании грозит до 12 лет тюрьмы.

Сам Мета, комментируя обвинения, заявил, что "едва может дождаться начала судебного процесса, который будет открытым и покажет всему миру", что SPAK является подконтрольной нынешней власти структурой.

В прошлом Илия Мета занимал важнейшие посты в албанском государстве, в частности должности премьер-министра, министра иностранных дел, спикера парламента и президента в 2017-2022 годах.

Его задержали по подозрению в коррупции и отмывании денег в октябре 2024 года.

В последние месяцы в Албании начали несколько громких антикоррупционных расследований против бывших представителей власти, в частности другого экс-президента и бывшего премьер-министра Сали Беришы.

В то же время албанская оппозиция регулярно устраивает протесты против правительства действующего премьера Эди Рамы, обвиняя его в узурпации власти.