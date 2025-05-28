Беларусь окажет гуманитарную помощь Таджикистану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексндр Турчин.
Как сообщает пресс-служба правительства, Минстройархитектуры, Минпрому, Беллесбумпрому, Белнефтехиму поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания этой гуманитарной помощи. Минтранс и МЧС ответственны за организацию ее доставки
В составе гуманитарной помощи - медицинское оборудование для оснащения учреждений здравоохранения и стройматериалы.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
В Таджикистане 13 апреля было зафиксировано несколько землетрясений.