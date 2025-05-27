В Германии запустили беспилотный общественный транспорт

В Германии начались испытания беспилотных автомобилей в качестве общественного транспорта.

Проект KIRA 26 мая открыл публичные испытания в отдельных районах Рейн-Майна — агломерации, охватывающей Франкфурт-на-Майне, Майнц и Висбаден.

Управляющий директор транспортной ассоциации RVN Кнут Рингат ожидает, что к 2030 году KIRA станет альтернативой другим видам общественного транспорта, особенно в сельских районах.

По его словам, автобусное сообщение в селах «уже неадекватно», а в ближайшие годы ситуация лишь ухудшится из-за растущей нехватки перевозчиков.

«Сегодня более 40% наших водителей старше 55 лет, а это значит, что в ближайшие десять лет мы потеряем половину. Нам нужна альтернатива», - отметил Рингат.

KIRA работает по аналогии с другими приложениями для совместных поездок — необходимо указать место посадки и высадки и ждать автомобиль. Разница лишь в том, что машина едет сама.

Проект запущен в Лангене, но, если все пойдет по плану, к концу года он расширится на жителей близлежащего Дармштадта.