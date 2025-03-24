Армения и ЕС в апреле продолжат переговоры по либерализации визового режима

Очередной этап переговоров по либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом пройдет в апреле. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам европейской интеграции.

"Переговоры были начаты в декабре 2024 года. Следующий этап запланирован на 7-11 апреля 2025 года, когда приедет вторая делегация ЕС. Мы довольно хорошо подготовились к этому процессу", - сказал замминистра, которого цитируют СМИ.

По его словам, процесс находится в активной фазе, однако в настоящее время невозможно указать четкие сроки его завершения.

"Партнеры из ЕС всегда избегают установления сроков. Можно рассматривать опыт других стран, где подобные процессы длились от трех до шести лет. Но, я думаю, в случае с Арменией этот процесс пройдет намного будет быстрее", - считает замглавы МИД Армении.