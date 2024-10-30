В ЕАЭС годовые цены на сельхозпродукцию в сентябре увеличились на 5,8%

В ЕАЭС цены на сельхозпродукцию в сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 5,8%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с августом этого года рост составил 1,4%.

В то же время по сравнению с началом года цены оказались ниже на 1,9%. В сентябре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года цены производителей продукции растениеводства снизились на 1,3%, продукции животноводства - на 1,8%.

Согласно сообщению, в сентябре по сравнению с декабрем 2023 года отмечался рост цен производителей сельхозпродукции в Беларуси (на 5,3%). При этом в Армении цены снизились на 33,4%, Кыргызстане - на 5,2%, России - на 2,1%, в Казахстане - на 0,6%.

В сентябре аграрии Армении продавали пшеницу по $264 за тонну, Беларуси - по $147, Казахстана - по $173, Кыргызстана - по $234, РФ - по $139 за тонну. Цены производителей свинины самыми низкими были в Беларуси - по $1245 за тонну, самыми высокими - в Кыргызстане (по $2682). Сельхозпроизводители РФ продавали это мясо по $1394 за тонну, Казахстана - по $1703, Армении - по $6422. По Армении данные представлены по продукции в убойном весе, по Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России - в живом весе.

Отпускные цены на яйца самыми низкими были в Беларуси - по $67 за 1 тыс. штук. В Казахстане цена составляла $72, РФ - $81, Армении - $158 за 1 тыс. штук.