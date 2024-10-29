Последнее обновление: 29.10.2024 20:45

Минфин Израиля ухудшил прогноз роста ВВП в 2024-2025 годах

Министерство финансов Израиля ухудшило оценку экономического роста в стране в 2024-2025 гг., ссылаясь на продолжающуюся войну и расширение боевых действий. Об этом, пишет The Times of Israel.

Теперь ожидается, что ВВП в этом году увеличится на 0,4%, в следующем году - на 4,3%. В сентябре ведомство прогнозировало соответственно 1,1% и 4,6%.

"Наш прогноз в начале сентября основывался на сценарии продолжения боевых действий до первого квартала 2025 года и не предполагал дальнейшей интенсификации боевых действий или расширения на другие фронты. Этот сценарий больше не актуален, поскольку боевые действия распространились на север в конце сентября", - говорится в сообщении Минфина.



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