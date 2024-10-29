Последнее обновление: 29.10.2024 16:26

Евросоюз увеличил пропускную способность для экспорта электроэнергии в Украину до 2,1 ГВт

С 1 декабря операторы систем передачи электроэнергии стран континентальной Европы увеличат экспортную мощность в Украину и Молдову на 400 МВт – до 2100 МВт. Об этом сообщается на сайте организации операторов европейской энергосистемы ENTSO-E.

Министерство энергетики Украинцы отмечает, что страна также будет дополнительно иметь гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

Это решение было принято в ответ на разрушение многочисленных электростанций в Украине и ожидаемый дефицит электроэнергии во время зимы 2024-25 годов.

Новый лимит начнет действовать с 1 декабря 2024 года, а с марта 2025 года операторы смогут пересматривать лимит ежемесячно.

ENTSO-E указывает, что данное решение демонстрирует солидарность европейских операторов с Украиной и Молдовой. Ожидается, что оно поможет смягчить проблемы с электроснабжением во время зимы.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что дефицит электроэнергии в Украине будет зимой достигать 3-4 ГВт, то есть одного импорта для его покрытия не хватит.



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