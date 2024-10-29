В Казахстане запустят шесть заводов по производству китайских машин. Это следует из заявлений министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева на заседании правительства.

По словам министра, машиностроительная отрасль занимает одну из лидирующих позиций в обрабатывающей промышленности с долей почти в 20%. В отрасли действуют порядка 4 тысяч компаний, на которых занято более 120 тысяч человек.

«За 9 месяцев 2024 года в отрасль привлечено порядка 124 млрд тенге инвестиций, рост в 2 раза. Объем производства составил более 3 трлн тенге (+3,3% к аналогичному периоду 2023 года). Индекс физического объема — 104,2%», - сообщил К. Шарлапаев, которого цитирует агентство Kazinform.

В структуре машиностроения наибольшую долю занимают автомобилестроение (39%), железнодорожное (13%) и электротехническое машиностроение (9%).

Как отметил глава МПС, в этом году ведомство ставит акцент на увеличение производства автомобилей мелкоузловой сборкой. По итогам 9 месяцев этого года в стране выпущено более 82 тысяч единиц легковых автомобилей.

Также сегодня завершается строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с производством, полностью основанным на мелкоузловой сборке, мощностью в 90 тысяч единиц.

Кроме того, ведется строительство завода по производству автомобилей KIA. Сумма инвестиций $200 млн. Запущен проект по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на $150 млн.

Шарлапаев добавил, что в этом году ожидается запуск серийного производства мультимедийных систем (Kazakhstan Mobility Engineering, сумма инвестиций 890 млн тенге) и автокресел (Vehicles Almaty, сумма инвестиций 3 млрд тенге) в Алматы.