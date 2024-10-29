В Чехии разрабатывают модульный реактор для комбинированного производства тепла и электроэнергии

Чешские разработчики создали собственную версию модульного ядерного реактора. Проект DAVID SMR нацелен на комбинированную выработку тепла и электроэнергии. Об этом информационному агентству ČTK сообщила компания Czechatom, являющаяся основным поставщиком системы.

Установка может использоваться в отдельных отраслях промышленности, например, при опреснении морской воды, для производства электроэнергии или обеспечения охлаждения оборудования центров обработки данных.

Работа над проектом началась в 2018 году, а летом 2024 года разработчики завершили первый этап предлицензионной оценки оборудования при технической поддержке украинского регулятора SSTC NRS.

Модульный реактор DAVID SMR является устройством, основанным на принципе реакторов, используемых на чешских АЭС Дукованы и Темелин. Расчетная мощность одного модульного реактора – 50 мегаватт.