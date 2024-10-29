Пассажирские вагоны «Штадлер Казахстан» начнут производить в Астане

В 2025 году в Астане запускается производство пассажирских вагонов на заводе «Штадлер Казахстан» мощностью 100 единиц в год. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании правительства.

По его словам, в железнодорожном машиностроении налажено производство локомотивов по технологиям компаний Вабтек и Альстом, а также грузовых и пассажирских вагонов (Казахстанская вагоностроительная компания и ЗИКСТО).

«На сегодня предприятиями сектора произведено продукции на сумму 423 млрд тенге, рост в 1,5 раза. По итогам года ставим задачу обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза — до 2000 единиц (в 2023 году — 536 ед.), пассажирских вагонов до 122 единиц (в 2023 году — 106 ед.) и локомотивов до 128 единиц (в 2023 г — 123 ед.)», - отметил Канат Шарлапаев, которого цитирует агентство Kazinform.

Канат Шарлапаев отметил, что железнодорожное машиностроение характеризуется огромным потенциалом для развития. Сегодня общий парк подвижного состава составляет порядка 139 тысяч единиц. Средний износ — 55%. В этой связи ведется работа по запуску новых проектов.

«В 2025 году запускается производство пассажирских вагонов на заводе «Штадлер Казахстан» мощностью 100 единиц в год. В текущем году компанией «ТексолТранс» в Атырауской области началась реализация проекта по производству грузовых вагонов и цистерн мощностью 6 тысяч единиц в год. «Семипалатинский машиностроительный завод» в ВКО ведет работу по организации производства полувагонов в количестве 600 единиц в год», - сообщил министр.

Кроме того, реализуется проект по созданию бандажного комплекса Railcast Systems в Экибастузе (Павлодарская область). Срок запуска — 2025-2026 годы. В конце этого года планируется запустить завод по производству пружин в Костанайской области.

Также в 2025 году «Востокмашзавод» (ВКО, Усть-Каменогорск) планирует завершить модернизацию цеха № 10, что обеспечит импортозамещение среднего и крупного вагонного литья.