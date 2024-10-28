Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Финляндия арестовала часть активов России на десятки миллионов долларов

Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

"Это первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний к России относительно экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом на пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз. Мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

Как говорится в сообщении, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по арбитражному решению.



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