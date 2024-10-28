Последнее обновление: 28.10.2024 18:00

Цены на электроэнергию и газ в Чехии остаются ниже средних показателей по Европе

Конечные цены на электроэнергию и газ в Чехии остаются несколько ниже средних показателей в большинстве европейских стран, несмотря на резкий рост цен во время энергетического кризиса. Это следует из исследования консалтинговой компании ENA, на которые ссылается информагентство ČTK.

По сравнению со средним показателем по выбранным странам, чешские цены примерно на 3% ниже в сегменте электроэнергии и примерно на 10% в сегменте газа.

Вместе с тем по сравнению с периодом до 2022 года ситуация в Чехии несколько ухудшилась, поскольку разница в ценах, в частности, со странами Западной Европы ежегодно уменьшается.

С другой стороны, во время энергетического кризиса два года назад цены электроэнергии по стране были одним из самых высоких в Европе, но за последние два года снизились на несколько десятков процентов.



<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование