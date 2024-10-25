Инфляционные ожидания в еврозоне ослабли до минимума за три года

Инфляционные ожидания в еврозоне в сентябре упали до самого низкого уровня за три года. Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Инфляция в ближайшие 12 месяцев, как ожидается, составит 2,4%, показывают данные ежемесячного опроса ЕЦБ, проводимого среди 19 тыс. потребителей. Это минимум с сентября 2021 года. В августе показатель находился на отметке 2,7%.

Инфляционные ожидания на горизонте трех лет понизились на 0,2 процентного пункта, до 2,1%, обновив минимум с февраля 2022 года.

Как сообщалось, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция оказалась минимальной с апреля 2021 года и опустилась ниже целевого уровня в 2%.

Руководство ЕЦБ полагает, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорятся в ближайшие месяцы за счет низкой сравнительной базы, но вернутся к цели на устойчивой основе в течение 2025 года.