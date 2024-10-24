Дефицит бюджета Армении в 2025 году достигнет 5,5% ВВП

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян представил в парламенте прогноз по бюджетному дефициту на 2025 год в рамках обсуждения проекта о привлечении кредита бюджетной поддержки.

По его словам, средства дефицита будут направлены на капитальные расходы и меры по долгосрочному увеличению экономического потенциала страны.

В 2024 году дефицит бюджета составит 4,6% ВВП, что превышает общепринятый уровень в 3%. При этом министр подчеркнул, что при дефиците в $1,24 млрд правительство осуществило капитальные расходы на сумму $1,8 млрд.

Это означает, что на улучшение экономической и оборонной инфраструктуры страны было направлено больше средств, чем составил сам дефицит.

Парламент страны 23 октября рассмотрел возможности привлечения дополнительных кредитных средств для поддержки бюджета в условиях растущего дефицита, сообщают местные СМИ.