Промпроизводство в Литве за 9 месяцев увеличилось на 2,6%

Промпроизводство в Литве в январе-сентябре 2024 года увеличилось на 2,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года и составило в сопоставимых ценах 27,3 млрд евро. Об этом сообщает Департамент статистики.

Производство в обрабатывающей промышленности (без учета нефтепродуктов) возросло на 3,9%, товаров промежуточного потребления - на 6,3%, средств производства - на 6,2%, товаров длительного пользования - на 2,8%, а производство энергоносителей сократилось на 4,1%.

Производство товаров повседневного спроса увеличилось на 1%. Производство в сфере водоснабжения, очистки сточных вод, утилизации отходов снизилось на 0,1%, в сфере электро-, газо-, пароснабжения и кондиционирования - на 14,3%.