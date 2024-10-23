Последнее обновление: 23.10.2024 18:00

Турция блокирует экспорт товаров военного назначения в РФ после предупреждения США

Турция тайно заблокировала экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения после того, как получила предупреждение от США о возможных "последствиях". Об этом пишет Financial Times.

Собеседники издания рассказали, что в последние недели Анкара внесла изменения в свою таможенную систему, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения, которые Вашингтон и его союзники считают жизненно важными для военных действий РФ в Украине.

По словам одного из собеседников, электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии боевого снаряжения, хотя ранее они могли поставляться.

Источник издания рассказал, что об ограничениях торговли, которые затрагивают гражданские компоненты, такие как микросхемы и системы дистанционного управления, которые, как считают западные союзники, используются в вооружении, не было объявлено публично из-за "политической деликатности".

Издание также напоминает, что турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами в этом году после того, как США издали указ, грозящий санкциями против кредиторов, которые обрабатывают транзакции для военной машины Кремля.

Вашингтон уже давно опасается, что Турцию используют в качестве посредника, через которого Россия получает доступ к товарам военного назначения, и это подозрение омрачает отношения между двумя странами.

Еще летом США предупредили Турцию о "последствиях", если страна не прекратит экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях.



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