Беларусь на полгода продлила лицензирование экспорта льноволокна

Постановлением Совмина №779 от 18 октября 2024 года продлено лицензирование экспорта льноволокна.

Согласно документу, белорусское льноволокно можно вывозить в другие страны только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами.

Юрлица и ИП для получения согласования выдачи лицензии на экспорт льноволокна должны предоставить в облисполком заявление в произвольной форме с указанием производителя льноволокна, предлагаемого объема вывоза, информации о наличии предлагаемого к реализации объема льноволокна на складах, страны его назначения, условий поставки и ее оплаты, а также заявление о выдаче лицензии (в двух экземплярах) и копию внешнеторгового контракта (договора) на поставку льноволокна на экспорт.

Выдавать лицензии будут по согласованию с Беллегпромом.

МИД поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о данной мере нетарифного регулирования.

Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.