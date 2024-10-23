МВФ понизил прогноз экономического роста в еврозоне на 2024-2025 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз экономического роста еврозоны на 2024 и 2025 год.

Согласно новому прогнозу МВФ, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 0,8%, а в следующем - на 1,2%.

В июльском прогнозе МВФ ожидал роста ВВП еврозоны на 0,9% в 2024 и на 1,5% - в 2025 году.

Для США прогноз был несколько повышен по сравнению с июлем: теперь МВФ ожидает роста американской экономики на 2,8% в текущем году.

Рост мировой экономики в целом составит 3,2% как в 2024, так и в 2025 году.