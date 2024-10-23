Последнее обновление: 23.10.2024 11:14

Минобороны РФ отчиталось о 14 сбитых за ночь беспилотниках и 4-х потопленных морских дронах

Минобороны РФ в утренней сводке отрапортовало о 14 сбитых за ночь беспилотниках и четырех потопленных морских дронах.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, "экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову".

Ранее по теме


<Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование