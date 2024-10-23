Минобороны РФ отчиталось о 14 сбитых за ночь беспилотниках и 4-х потопленных морских дронах

Минобороны РФ в утренней сводке отрапортовало о 14 сбитых за ночь беспилотниках и четырех потопленных морских дронах.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, "экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову".