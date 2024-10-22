Последнее обновление: 22.10.2024 18:00

Производство легковых автомобилей в Чехии за январь-сентябрь выросло на 7,8%

За январь-сентябрь 2024 года в Чехии выпущено 1 097 257 автомобилей, что на 7,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно данным Ассоциации автомобильной промышленности Чехии, в стране произведено 106 762 электромобиля. Их доля в чешском автопроме снизилась на 3,5% до 9,7%.

При этом 74 977 автомобилей поступило на чешский рынок, 1 022 280 единиц было вывезено за границу. Таким образом, в годовом сравнении чешский экспорт автомобилей увеличился на 8,8%.

Крупнейший в стране автопроизводитель Škoda Auto выпустил с января по сентябрь 673 080 автомобилей, увеличив производство на 6,2%.



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