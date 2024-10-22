Казахстан хочет участвовать в проекте строительства газопровода ТАПИ

Казахстан ведет переговоры по участию в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан–Индия (ТАПИ). Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжанов, выступая на бизнес-форуме "Казахстан-Афганистан" в Алматы.

По его словам, развивается транспортный потенциал по экспорту и транзиту углеводородов.

"Успешно реализуется транзит газа из соседних стран в регионы Центральной Азии. Таким ярким примером является проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Казахстанская сторона заинтересована принять участие в строительстве этого газопровода", - сказал Аккенжанов, которого цитируют местные медиа.

Он отметил, что по данному вопросу Казахстан ведет переговоры с Туркменистаном.

"В случае успешного вхождения казахстанской компании в данный проект, это откроет новые перспективы для сотрудничества между нашими странами в области газа", - отметил Аккенжанов.

Министерство энергетики Казахстана и госконцерн "Туркменгаз" в сентябре подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в газовой отрасли.

Общая протяженность газопровода ТАПИ составит 1814 километров, из них 214 километров - по территории Туркменистана, 774 километров - Афганистана и 826 километров - по территории Пакистана до границы с Индией. Газопровод ТАПИ проектной мощностью 33 миллиардов кубометров газа в год пройдет от газового месторождения Галкыныш на юге Туркменистана через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии.

Реализацией проекта руководит консорциум TAPI Pipeline Company Limited, в котором "Туркменгаз" владеет 85 процентами. По 5 процентов в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

По предварительным оценкам, общая стоимость газопровода составит $10 млрд.

Месторождение Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации. Его запасы совместно с прилегающими месторождениями Яшлар и Гаракел оцениваются в 27,4 триллиона кубометров газа. Текущая добыча - 20 миллиардов кубометров газа в год при проектных 30 миллиардов кубометров.