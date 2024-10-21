Спад промпроизводства в сентябре затронул 17 отраслей экономики Польши

В сентябре 2024 года снижение объема реализованной продукции (в постоянных ценах) зафиксировано в 17 отраслях промышленности. Об этом сообщило Главное статуправление Польши (GUS).

По предварительным данным ведомства, наибольший спад был отмечен в добыче каменного и бурого угля (лигнита) — на 21,0%, в ремонте, обслуживании и установке машин и оборудования — на 17,6%, в производстве электрических устройств — на 15,7%, химической продукции и химических изделий — на 5,7%, напитков — на 4,4%, машин и оборудования — на 2,9%, металлов — на 2,1%, а также в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов — на 2,0%.

GUS также сообщает, что в сентябре средняя заработная плата в предпринимательском секторе составила 8140,98 злотых брутто (около €1884), что на 10,3% выше, чем год назад в это же время.

Занятость на предприятиях за этот период снизилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре на предприятиях, где работает более 10 человек, было занято в общей сложности 6 млн 462 тыс. 400 сотрудников.