Последнее обновление: 21.10.2024 10:29

ЕАЭС обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгметаллов

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на три года обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгоценных металлов с учетом их дефицита.

Как сообщает ЕЭК, принято решение установить ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, в размере 0% от таможенной стоимости по 31 декабря 2027 г. включительно.

«В настоящее время рынок драгоценных металлов в Евразийском экономическом союзе обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей. С учетом действующих в отношении некоторых государств ЕАЭС экономических ограничений бизнес начинает выстраивать системы поставок продукции из новых стран-партнеров. Однако необходимость уплаты ввозных таможенных пошлин делает такие поставки убыточными», – рассказал директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

По его словам, одобренная мера таможенно-тарифного регулирования поможет справиться с ограничениями и будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, позволит увеличить степень загрузки производственных мощностей и повысить конкурентоспособность.

В настоящее ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении рассматриваемых товаров составляют от 3% до 15%.

Необходимые изменения также внесены Советом ЕЭК в другие акты комиссии.

С учетом дефицита сырья на внутреннем рынке ЕАЭС в отношении отдельных видов рассматриваемых товаров ранее уже применялись нулевые ставки ввозных таможенных пошлин.



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