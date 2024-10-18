В Беларуси озаботились созданием альтернативной системы регулирования цен

Власти Беларуси озаботились созданием альтернативной системы регулирования цен. Это следует из заявлений министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова.

"Правительство работает над разработкой альтернативной системы регулирования цен в стране. Основная задача - создать систему с наименьшим вмешательством государства в процессы ценообразования, но вместе с тем обеспечить стабильное насыщение внутреннего рынка, развитие экономики и доступные цены для населения на товары", - сказал чиновник, которого цитируют госСМИ.

По его словам, вырабатывается несколько вариантов, которые будут обсуждаться в том числе с бизнес-сообществом.

"Если все будет хорошо, то новая система будет принята, возможно, в следующем году", - добавил министр.