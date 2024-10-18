МВФ положительно оценил экономику Польши

Экономика Польши демонстрирует положительные показатели, несмотря на замедление темпов роста в Европе и продолжающуюся войну в Украине. К таким выводам пришли эксперты Международного валютного фонда (МВФ), посетившие Польшу в рамках ежегодной консультации.

Эксперт МВФ Ян Кес Мартин назвал оптимистичными перспективы развития польской экономики на ближайшие годы.

«Экономический рост ускорится до 3,5% в 2025 году и 3,4% в 2026 году. Это станет возможным благодаря постепенному восстановлению потребления и инвестиций, в том числе финансируемых из фондов ЕС», - отметил Ян Кес Мартин.

Он добавил, что процентные ставки в Польше поддерживаются на соответствующем уровне.

«Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной, по меньшей мере, до конца 2025 года, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня. Решения в этом отношении должны приниматься с учетом поступающих данных и прогнозов», - отметил эксперт.

Экономисты МВФ считают, что первое снижение процентных ставок, причем не слишком значительное, может произойти в середине следующего года.