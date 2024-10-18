Годовая инфляция в Японии в сентябре замедлилась до 2,5%

Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе. Об этом говорится в отчете Министерства внутренних дел и коммуникаций.

Таким образом, инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что также является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Стоимость электроэнергии в прошлом месяце повысилась на 15,2% после скачка на 26,2% месяцем ранее. Рост цен на газ замедлился до 7,7% с 11,1%.

Продукты питания подорожали на 3,4% (в августе - на 3,6%), транспортные услуги - на 0,1% (0,2%), мебель и товары для дома - на 4,8% (5,2%). Образовательные услуги подешевели на 1%, коммуникационные - на 2,6%. Медицинские услуги подорожали на 1,5%, одежда - на 2,4%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 2,1% в годовом выражении против 2% в августе.

Потребительские цены в Японии в сентябре снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, зафиксировав отрицательную динамику впервые с февраля 2023 года. В августе они повысились на 0,5%.